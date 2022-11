Maltempo: circolazione torna regolare nel Salernitano

(ANSA) - AVELLINO, 04 NOV - Dopo ore di blocco, in seguito ad una bomba d'acqua abbattutasi sul territorio di Mercato San Severino (Salerno), la circolazione è tornata alla quasi normalità sul raccordo autostradale Avellino-Salerno e sulla diramazione dell'A30 per Roma. Centinaia di automobilisti nella tarda mattinata sono rimasti intrappolati per ore in una coda di almeno dieci chilometri tra Solofra (Avellino) e Baronissi (Salerno).

Ripristinata la regolare circolazione anche sul tratto salernitano dell' A2 'Autostrada del Mediterraneo', dopo i disagi causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.

Intanto un ponte tra i comuni di Cassano Irpino e Ponteromito è stato completamente coperto dall'acqua del torrente sottostante e rischia il crollo. Nell'hinterland di Avellino, a San Michele di Serino, il fiume Sabato è esondato allagando decine di ettari di campi coltivati e spazzando via depositi e strutture a servizio degli agricoltori. Il forte vento ha sradicato numerosi alberi che si sono abbattuti sulla carreggiata nel territorio del comune di Lioni. Sembra tornata alla normalità la situazione a Montella, colpita da una bomba d'acqua che ha invaso il centro urbano. Il sindaco, Rino Buonopane, dopo aver convocato il Coc, ha dato il via libera alla Sagra della Castagna, che comincia stasera, alla quale partecipano visitatori provenienti da tutta la regione. I Vigili del Fuoco sono impegnati comunque in una cinquantina di interventi nel territorio comunale per ripristinare e mettere in sicurezza i luoghi maggiormente colpiti. (ANSA).