Maltempo: bloccata superstrada Avellino-Salerno

(ANSA) - AVELLINO, 04 NOV - Centinaia di automobilisti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Si è formata una coda di almeno dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra (Avellino). Enormi disagi per tutti, soprattutto per anziani e bambini.

I più fortunati sono riusciti ad uscire allo svincolo di Lancusi e lasciare l'autostrada. Particolarmente critica la situazione a Mercato San Severino dove l'acqua ha raggiunto un livello preoccupante. Molte le auto bloccate nei sottopassi. La situazione è in continua evoluzione. (ANSA).