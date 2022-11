Maltempo: aliscafi fermi, vento di scirocco su Capri

(ANSA) - CAPRI, 04 NOV - La notte di tempesta su Capri con forti venti a raffica ha bloccato stamane la partenza per la terraferma di aliscafi, jet e catamarani sia per Napoli al molo Beverello che Capri, Sorrento e la Costiera. A non lasciare isolata Capri è stata la società di Navigazione Caremar che ha mantenuto le corse della nave lenta e della motonave veloce per le destinazioni previste. Il meteo annunzia cambiamenti per il tardo pomeriggio e dalle note diffuse dalla Capitaneria di Porto di Capri e la Guardia Costiera si fa sapere che al forte vento di scirocco proveniente da sud est potrebbe aggiungersi il vento di libeccio, cioè sud ovest. Nonostante la 'sciroccata' di questa notte e le prime ore del mattino, in piazzetta davanti al monumento dei Caduti di tutte le guerre si è svolta normalmente e in forma solenne, con la partecipazione dei sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo e Alessandro Scoppa, e la presenza di tutte le Forze Militari dell'isola a cui si è aggiunta una delegazione degli alunni delle scuole locali, associazioni e cittadinanza, la cerimonia dedicata alla festa delle Forze dell'ordine, e dell'unità nazionale. Un intervento per l'occasione è stato pronunziato dal nuovo parroco di Capri Don Pasquale Irolla. (ANSA).