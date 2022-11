Covid:1958 nuovi positivi,tasso incidenza al 16,13 per cento

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Sono 1.958 i nuovi casi di Covid registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 12.138 tamponi effettuati con un tasso di incidenza del 16,13 per cento. Nelle ultime 48 ore si registra un solo decesso cui vanno aggiunti i quattro avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 14 (575 quelli disponibili) e 283 quelli di degenza ordinaria a fronte dei 3160 disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata. (ANSA).