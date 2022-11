Calcio: Napoli; Kvaratskhelia infortunato, niente Bergamo

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Kvicha Kvaratskhelia non giocherà contro l'Atalanta. La tegola è giunta al Napoli nella giornata di oggi, nell'allenamento a cui Kvaratskhelia non ha partecipato a causa di una lombalgia acuta. L'esterno georgiano non parte per Bergamo e resterà a Napoli per fare riposo e terapie.

(ANSA).