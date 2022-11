Mondiali, Francia: Ndombele è candidato a sostituire Pogba

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il posto lasciato vuoto nel centrocampo della Francia campione del mondo in carica da Paul Pogba, nel torneo iridato in Qatar, potrebbe essere preso da un altro 'italiano'. Ne è convinto il quotidiano L'Equipe che inserisce in cima alla lista dei candidati del commissario tecnico Didier Deschamps il 'napoletano' Tanguy Ndombele.

Deschamps diramerà la prossima settimana l'elenco dei convocati dei 'Bleus', nella quale potrebbe trovare spazio il rigenerato ex centrocampista ancora di proprietà del Tottenham. La Francia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia.

(ANSA).