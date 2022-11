Calcio: rubata auto Kvaraskhelia,furto chiavi mentre dormiva

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - Khvicha Kvaratskhelia vittima di un furto d'auto. I ladri sono penetrati la scorsa notte nel suo appartamento di Cuma e si sono impossessati delle chiavi dell'auto del calciatore, una Mini Countryman, a bordo della quale si sono poi allontanati. Il calciatore dormiva al primo piano della casa e non si è accorto di nulla.

Kvaraskhelia ha presentato stamani la denuncia per il furto nel Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli e subito dopo ha raggiunto il Centro Tecnico di Castel Volturno per prendere parte all'allenamento della squadra. (ANSA).