Premi: dai critici Anct a Silvio Orlando il Poesio alla carriera

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Sarà consegnato a Napoli lunedì 14 novembre a Silvio Orlando il Premio Anct (Associazione nazionale dei critici di teatro) Poesio alla carriera. Il riconoscimento premia l'attore napoletano per il suo lavoro in importanti realizzazioni nel mondo del teatro, del cinema, della televisione, in cui, durante tutta la sua lunga carriera, sottolinea l'Anct, "ha saputo mantenere un livello poetico e culturale particolarmente legato alla sua sensibilità, dedicandosi a testi di drammaturgia contemporanea con memorabili interpretazioni. Ultima, in ordine di tempo, quella del racconto della vita del piccolo Momo nello spettacolo 'La vita davanti a sé', con grande consenso di pubblico e di critica in tutti i teatri per l'interpretazione offerta affrontando i temi quanto mai attuali della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi".

La consegna dei premi della critica, manifestazione itinerante con cui l'Associazione nazionale dei critici di teatro segnala ogni anno gli spettacoli, i personaggi, le iniziative, di particolare importanza registrate nella stagione precedente, si terrà quest'anno nel capoluogo campano, il 14 novembre alle ore 18, ospitata dal Teatro Pubblico Campano nello storico Teatro Nuovo, e sarà visibile in diretta facebook sulla pagina dell'Associazione. Saranno premiati al Teatro Nuovo il giovane drammaturgo Fabio Pisano (Napoli 1986) di cui nella passata stagione sono stati rappresentati "A.D.E. - A.lcesti D.i E.uripide", "Hospes, -itis", "La macchia", "Celeste"; la scenografa e costumista Mela Dell'Erba, napoletana con attività artistica a Palermo dal 1990, sue le scene per Rosario Palazzolo, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Lina Prosa, Franco Scaldati, Antonio Latella, Emma Dante; la compagnia Teatro dei Borgia fondata a Barletta da Gianpiero Alighiero Borgia e Elena Cotugno; il Trio Unterwasser compagnia di teatro di figura creata da Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio; la danzatrice e coreografa Cristiana Morganti; l'attrice Linda Gennari per la sua interpretazione nello spettacolo 'Grounded', prodotto dal Teatro di Genova; il progetto 'La Divina commedia, chiamata pubblica' di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Altri riconoscimenti dell'Associazione nazionale critici di teatro saranno consegnati al regista Filippo Dini; allo spettacolo 'Edipo Re' di Sofocle, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa con la regia di Robert Carsen; allo spettacolo 'Le supplici' di Euripide, regia di Serena Sinigaglia, andato in scena a Parma all'Arena Shakespeare di Fondazione Teatro Due, ed allo spettacolo 'Non Tre sorelle', regia di Enrico Baraldi, andato in scena al Kilowatt Performing Arts Festival di Sansepolcro. Una menzione speciale è stata data a ANIMATAzine, rivista cartacea e online dedicata all'arte delle forme animate. Il Premio della Rivista Europea Catarsi Teatri delle diversità/Anct 2022 è assegnato a Anna Solaro e Tetatro dell'ortica; il Premio Histryo/Anct 2022 all'attrice Sonia Bergamasco. (ANSA).