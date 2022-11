Dieci anni di violenze, ferite la moglie e le due figlie

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Quando i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono entrati in quell'abitazione di Gragnano, una donna ha aperto loro la porta.

Aveva, raccontano i militari, il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti.

Ferite anche le figlie, una appena maggiorenne, l'altra poco più che 13enne.

I Carabinieri hanno accertato che si trattava di 10 anni di violenze subite senza mai denunciare. Questa volta qualcuno ha sentito chiaramente il trambusto e ha composto il 112.

I militari sono arrivati e a finire in manette è stato un 41enne del posto, marito e padre delle donne vittime delle violenze, già noto alle forze dell'ordine. Ora è in carcere e dovrà rispondere al giudice di tutte quelle violenze. (ANSA).