Dai critici Anct a Silvio Orlando il premio Poesio alla carriera

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Sarà consegnato a Napoli lunedì 14 novembre a Silvio Orlando il Premio Anct (Associazione nazionale dei critici di teatro) Poesio alla carriera. Il riconoscimento premia l'attore napoletano per il suo lavoro in importanti realizzazioni nel mondo del teatro, del cinema, della televisione, in cui, durante tutta la sua lunga carriera, sottolinea l'Anct, "ha saputo mantenere un livello poetico e culturale particolarmente legato alla sua sensibilità, dedicandosi a testi di drammaturgia contemporanea con memorabili interpretazioni. Ultima, in ordine di tempo, quella del racconto della vita del piccolo Momo nello spettacolo 'La vita davanti a sé', con grande consenso di pubblico e di critica in tutti i teatri per l'interpretazione offerta affrontando i temi quanto mai attuali della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi".

La consegna dei premi della critica, manifestazione itinerante con cui l'Associazione nazionale dei critici di teatro segnala ogni anno gli spettacoli, i personaggi, le iniziative, di particolare importanza registrate nella stagione precedente, si terrà quest'anno nel capoluogo campano, il 14 novembre alle ore 18, ospitata dal Teatro Pubblico Campano nello storico Teatro Nuovo, e sarà visibile in diretta facebook sulla pagina dell'Associazione. (ANSA).