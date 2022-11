A Napoli evade dai domiciliari, rapina uomo e ferisce 3 persone

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Evade dai domiciliari, rapina una persona e ne ferisce tre. E' accaduto ieri sera, in via Carlo di Tocco, a Napoli.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, dopo l'intervento dei Falchi della Squadra Mobile, degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale, su segnalazione della Centrale Operativa, due uomini hanno rapinato l'orologio ad un uomo. Durante la colluttazione uno dei due rapinatori è, però, scappato a bordo di una moto. Il complice, rimasto sul posto, è stato accerchiato da alcune persone intervenute per aiutare la vittima della rapina. Ed è stato allora che ha iniziato a far fuoco con una pistola ferendo tre persone.

L'uomo, un 29enne acerrano, era già sottoposto alla detenzione domiciliare per tentato omicidio: questa volta è stato arrestato per rapina pluriaggravata, porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione, tentato omicidio, lesioni personali ed evasione.

Gli agenti hanno trovato poco distante anche la pistola utilizzata; è risultata rubata nell'aprile 2021 a Corbara (Salerno). (ANSA).