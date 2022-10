Morto sul lavoro a Benevento, anche CGIL e ANMIL parti civili

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Anche la Cgil Campania e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro (ANMIL) si sono costituite parti civili nel processo sulla morte di Tommaso De Luca, l'operaio di 58 anni, originario di Casoria, in provincia di Napoli, precipitato il 3 febbraio 2020 da un'impalcatura, in un cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Oggi, davanti a Gup di Benevento Gelsomina Palmieri si è svolta l'udienza preliminare del procedimento penale che vede imputate sei persone, tra cui il datore di lavoro di De Luca e un funzionario di RFI.

Il pubblico ministero Maria Colucci ha ritrenuto sussistenti numerose e gravi violazioni delle norme antinfortunistiche e chiesto il rinvio a giudizio dei sei indagati, che ora dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso, aggravato dal fatto di essere stato commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel corso dell'udienza di oggi sono state ammesse tutte le costituzioni di parte civile richieste, in primis quella della moglie e dei figli di De Luca, affidatisi allo Studio3A.

L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro ha chiesto anche la citazione del responsabile civile: il giudice ha quindi stabilito una nuova udienza ad hoc, la cui data sarà comunicata nei prossimi giorni. Al momento nessuno degli imputati ha chiesto di essere giudicato con riti alternativi.

(ANSA).