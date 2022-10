Maxi voragine nel Napoletano, palazzina in bilico

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Questa mattina a Villaricca, in provincia di Napoli, una voragine ha interessato la stabilità di un palazzo in via Palermo 72. Sul posto carabinieri della locale stazione, vigili del fuoco e personale dell'azienda del gas per la messa in sicurezza. Evacuate 6 famiglie. Al momento non si registrano feriti. La voragine è particolarmente ampia. Un boato ha richiamato l'attenzione dei residenti che sono scesi in piazza. Si lavora per la messa in sicurezza della palazzina che appare in 'bilico'. E' dovuta probabilmente a un'infiltrazione d'acqua la maxivoragine apertasi questa mattina a Villaricca, in provincia di Napoli, e che ha portato allo sgombero di 6 famiglie. Lo smottamento ha interessato un'ala del palazzo che è stata sgomberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Adesso si sta provvedendo a rimuovere un'auto rimasta parzialmente in bilico sull'orlo della voragine per constatare i danni ai sottoservizi ed evitare altri smottamenti. I Vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'area.

