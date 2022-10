Festival dell'Opera Buffa Napoletana, al via dal 2 novembre

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Al via la seconda edizione del Festival dell'Opera Buffa Napoletana nei Quartieri Spagnoli; dal 2 al 6 novembre la Sala Assoli e il Teatro Nuovo ospiteranno melologhi e operine, che, attraverso l'edizione dei manoscritti dimenticati e con messe in scena libere e infedeli, come sottolineano gli organizzatori, proporranno versioni moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del Settecento.

Diretto da Massimiliano Sacchi, il festival avrà tra gli ospiti Isa Danieli. L'attrice partenopea dopo più di quarant'anni da "Mistero Napoletano" di Roberto De Simone torna nei panni di Giulia De Caro, impresaria teatrale, diva ribelle e glamour del teatro napoletano alla fine del seicento, nel melologo di Francesco Forlani "La principessa dei bordelli", in programma alla Sala Assoli il 5 novembre alle 20 e il 6 novembre alle 18. Questa seconda edizione, che ha come titolo "L'infedeltà fedele", verrà inaugurata mercoledì 2 novembre alla Sala Assoli alle 20.30 (repliche il 3/11 alle 20 e il 4/11 alle 12) da "La zingaretta", che torna a riproporre i suoi travestimenti e la sua moderna riflessione sull'identità, con trascrizione e arrangiamento a cura di Fabrizio Romano. Eugenio Bennato e Le Voci del Sud porteranno in scena il melologo "Teoria del fascino. Sulla jettatura" il 3 novembre alle 21.15 al Teatro Nuovo. "L'amante ridicolo" di Niccolò Piccinni torna per la prima volta a suonare al Teatro Nuovo dove debuttò nel 1757, mentre "La zingaretta" di Leonardo Leo si fa ascoltare dal pubblico così come l'aveva scritta l'autore, mentre "Livietta + Tracollo" di Pergolesi "si veste di suoni elettronici mostrando la sua modernità" si rileva ancora. Tra i titoli da segnalare, Claudio Di Palma, con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, propone il melologo "Cimmarosa". Il festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e prodotto dall'associazione culturale Giano Bifronte in collaborazione con Teatro Pubblico Campano e Casa del Contemporaneo. (ANSA).