Museo della Bibbia di Washington, Italia protagonista

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - C'è anche l'Italia con Cecille ed Alessandro Iovino, tra i paesi in prima fila del V Anniversario della fondazione del "Museo della Bibbia" di Washington DC che, con i suoi 8 piani ed oltre 40mila metri quadri di superficie, è considerato il più grande al mondo dedicato al libro che più degli altri ha influenzato la storia dell'umanità.

Cecilia Sordoni, in arte Cecille, cantante e corista, già protagonista al decennale commemorativo di Giancarlo Bigazzi, più volte al fianco di Andrea Bocelli, ha infatti preso parte, insieme al giornalista e saggista napoletano nonché rappresentante europeo del Museo della Bibbia Alessandro Iovino, agli eventi celebrativi della tre giorni organizzata festeggiare i primi cinque anni di vita del museo Un vero e proprio debutto americano per la Cecille che ha incantato, con la sua eccellente esibizione di un classico come "Amazing Grace" alla cena di Gala, tutti i presenti, a partire dal fondatore del Museo Mr. Steve Green ed al capo delle pubbliche relazioni John Sharpe.

"Ho provato un'emozione mai vissuta prima - ha affermato al termine della performance -: esibirmi in un contesto così prestigioso è stata un'esperienza indimenticabile".

"L'Italia sempre più protagonista di questo grande museo - ha rimarcato Iovino -. Questo non ci sorprende, però, perché nessun Paese dopo Israele può vantare una cultura ed una tradizione artistica legata alla Bibbia più del nostro". (ANSA).