Lite tra ragazzi nel Napoletano, usato bastone telescopico

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Nella tarda serata di ieri i carabinieri della locale stazione, insieme al personale del 118, sono intervenuti in Piazza Giovanni Leone (ex piazza Primavera), a Pomigliano d'Arco, per una segnalazione di lite tra ragazzi.

Sul posto c'era solo un giovane di 16 anni che presentava delle escoriazioni sulle mani e sul ginocchio destro nonché una contusione alla testa.

Trovato a terra e sequestrato dai Carabinieri un bastone telescopico di 60 centimetri.

Il ragazzo sta bene ed è stato trasferito in codice verde nell'ospedale di Nola. Indagini in corso dei Carabinieri di Pomigliano (ANSA).