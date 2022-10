Furto di corrente elettrica, arrestato medico nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - A Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato, con l'accusa di furto di corrente elettrica, un 69enne del posto, medico di base.

I militari dell'Arma, insieme al personale dell'Enel, hanno controllato l'abitazione e lo studio medico dell'uomo.

Durante le operazioni è emerso - secondo i Carabinieri - che era stata trafugata energia elettrica grazie a un allaccio abusivo diretto al cavo della fornitura pubblica.

Un valore di quasi 18mila euro per un furto che durava da circa 5 anni. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).