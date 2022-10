Covid: in Campania calano tasso positività e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Calano in Campania tasso di positività e ricoveri. I test effettuati sono 9.483 con 1.374 positivi. Il tasso è del 14,48% rispetto al 15,42 di ieri. 10 le persone in terapia intensiva, a fronte delle 12 di ieri. Nei reparti di degenza ordinari sono 255 i ricoverati, mentre ieri erano 263. Non si registra nessun nuovo decesso. (ANSA).