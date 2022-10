Sicurezza scuola, premi Eip a primaria Napoli e istituto Bojano

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 29 OTT - La scuola primaria "De Amicis" di Napoli vince il premio nazionale "Sicurezza a scuola Luigi Petacciato" dell'Eip Italia - Scuola strumento di pace, sezione Italiana di Ecole Instrument de Paix. I genitori del piccolo Luigi di San Giuliano di Puglia (Campobasso), Nunziatina Porrazzo e Modesto Petacciato, hanno deciso di affidare a Eip Italia l'istituzione della sezione "Sicurezza a Scuola" del concorso nazionale dedicandola al figlio, morto insieme ai compagni e alla maestra nel crollo della scuola "Jovine" di San Giuliano di Puglia con il terremoto del 31 ottobre 2002.

Il premio, alla sua XIII edizione, rientra nel Concorso che ogni anno Eip Italia apre a tutti gli istituti didattici di ogni ordine e grado.

Nella sezione elementari vince il 3/o circolo didattico di Napoli con la classe IV D per il gioco da tavolo "Esse a Esse - Sicurezza a scuola" seguito dai docenti Adelia Pelosi, Rosalba Ferrante e Cinzia Irace. Menzione speciale per l'Istituto comprensivo Casalinuovo Catanzaro sud, con la classe terza per il video "Si cura solo se si ha cura" con la maestra Maria Riccio. Nella sezione scuola secondaria di secondo grado primo premio all'Istituto "Lombardo Radice" di Bojano (Campobasso), classe prima A, per il progetto "Una tripletta per Luigi" con la docente referente Italia Martusciello e l'insegnante Anna Paolella.

Premio anche per l'Itis "Eugenio Barsanti" di Pomigliano d'Arco (Napoli) con la classe terza F per il gioco a quiz online "La sicurezza nelle scuole" seguito dai docenti Rosa Esposito e Rosario Ponsiglione.

La cerimonia di premiazione sarà il 3 dicembre nell'Aula Magna dell'Università Lumsa di Roma, alla presenza del rettore Francesco Bonini. Parteciperà Veronica D'Ascenzo, superstite del crollo della "Jovine", oggi maestra. Invitati alla cerimonia i ministri dell'Istruzione Giuseppe Valditara e della Cultura Gennaro Sangiuliano. La presidente nazionale di Eip Anna Paola Tantucci esprime soddisfazione per l'istituzione, presso il ministero dell'Istruzione, della direzione per la Sicurezza nelle Scuole, "a conferma dell'attualità di un tema intensamente indispensabile". (ANSA).