Sangiuliano incontra sindaci costiere Sorrento e Amalfi

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - "Amministrate territori che sono la vetrina dell'Italia nel mondo: la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Luoghi incantevoli ma che vivono problemi enormi legati alle infrastrutture, all'accesso e alla mobilità".

Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto questa mattina nella sala Torquato Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, in un incontro privato con i sindaci delle Città della penisola sorrentina e della costiera amalfitana ed i parlamentari Edmondo Cirielli, Antonio Iannone ed Annarita Patriarca.

"Da parte del nuovo governo ci sarà tutta l'attenzione necessaria ad affrontare queste questioni. Sul fronte del Pnrr ci sono delle enormi opportunità per i vostri Comuni. Mi attiverò per inviare qui dei nostri esperti, per aiutarvi a coglierle", ha aggiunto.

"Una terra che il ministro Sangiuliano conosce bene, dove cultura e turismo sono il motore delle economie locali - ha sottolineato nel suo intervento di benvenuto, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - Accogliamo quindi con soddisfazione la sua disponibilità ad ascoltare e a farsi portavoce della necessità di preservare questi luoghi, sottraendoli a quella che sta divenendo una vera e propria emergenza, legata all'overtourism. L'augurio è che quello di oggi sia solo l'inizio di un proficuo, intenso e duraturo dialogo". (ANSA).