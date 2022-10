A1 Milano-Napoli, riaperto il tratto tra Capua e Caianello

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Roma, precedentemente chiuso per due incidenti avvenuti all'altezza del km 711 e del km 711,3, che hanno coinvolto più autovetture.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 4 chilometri di coda in direzione Roma.

A chi da Napoli viaggia in direzione Roma si consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS6 "via Casilina" verso Roma, immettersi quindi sulla SS372 "Telesina" e poi sulla SP85 con rientro in A1 a Caianello. (ANSA).