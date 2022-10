A Napoli messa in sicurezza per Cimitero Fontanelle

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - La giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera per la valorizzazione del Cimitero delle Fontanelle, storico ossario nel quartiere della Sanità, al fine di favorirne la riapertura in tempi rapidi e restituire il sito alla fruizione della collettività.

Con un'apposita delibera dello scorso 29 settembre il sindaco Gaetano Manfredi aveva deciso di aumentare il capitolo di spesa relativo alla manutenzione e valorizzazione degli spazi culturali di proprietà comunale: nello specifico per il Cimitero delle Fontanelle la somma stanziata è di circa 200mila euro. Ora con una nuova delibera fortemente voluta dal sindaco sono stati predisposti i successivi passaggi.

Nel merito il progetto prevede interventi di messa in sicurezza finanziati dal Comune che comprendono il ripristino dell'impianto elettrico e di illuminazione, il rifacimento della segnaletica di emergenza oltre alla riattivazione della videosorveglianza e del montascale. L'obiettivo dell'Amministrazione è terminare i lavori entro la fine di febbraio 2023.

Mediante avviso pubblico - la cui pubblicazione avverrà nei prossimi giorni - sarà poi affidata la gestione del sito a un soggetto esterno che oltre a svolgere attività di monitoraggio si farà carico di riqualificare i servizi igienici e di guardiania, della manutenzione ordinaria, e di tutti gli interventi necessari ad incrementare il livello di sicurezza degli ambienti. Rientrano in quest'ambito la realizzazione di un sistema di raccolta e regimentazione provvisorio delle acque provenienti dal sito sovrastante ed ulteriori lavori per rendere il Cimitero più sicuro e idoneo ad ospitare altre attività rispetto alle visite guidate già previste.

Sarà così resa fruibile al pubblico una parte significativa del sito in attesa di finanziare ulteriori interventi di messa in sicurezza idrogeologica che consentiranno di riaprire la totalità degli spazi del Cimitero delle Fontanelle. (ANSA).