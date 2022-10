Torna 'Ho scelto te!', novità per la seconda edizione del talent

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Torna "Ho scelto te!" , con tante novità per la seconda edizione del talent. Tutto rinnovato per l'edizione targata 2022-2023 del talent di musica cristiana nato dalla creatività di Nazireo , esponente pluripremiato della musica gospel contemporanea internazionale. Dopo il grande successo dell' edizione pilota del contest, che ha avuto come principali obiettivi l' espansione in America Latina e la formazione di un gruppo di dodici ragazzi per la realizzazione di una compilation di brani inediti e un mini tour di tre tappe che cha hanno toccato il Nord il Centro e il Sud del Paese, per la seconda edizione ci sono importanti novità. In primis l'introduzione di ben due nuove categorie che vanno ad aggiungersi la canto: danza e recitazione. Ed una nuova giuria che vede in prima linea tre nomi di fama internazionale: Pietro Pignatelli per la categoria attore Renata Fusco per la categoria canto Amilcar Moret Gonzalez per la categoria danza I casting sono già aperti ma per quest'anno oltre al sito, dove si potranno reperire tutte le informazioni utili, c'e' la nuova App "HO SCELTO TE " unica modalità di iscrizione al contest. Infatti solo scaricando l'App "HO SCELTO TE" chiunque sia interessato a partecipare al talent potrà interegire e procedere all'iscrizione compilando un semplicissimo form. Ci saranno, poi, in giro per il Bel Paese Rino Esposito e Luciano e Rino alla ricerca di nuovi talenti. Ma le novità non sono finite: quest'anno sul palco per la nuova edizione ci sarà accanto a Mauro Ferraris anche la talentuosa Iole Piscopo. La Piscopo da sempre ha mostrato chiare attitudini all'arte e alla danza. Sin dalla giovane età di 7 anni si è innamorata di questa disciplina ed ha capito che quella era la sua strada mietendo anno dopo anno tanti successi e soddisfazioni: nella danza classica, contemporanea, modern jazz e hip hop con maestri di fama mondiale. Ma Iole, da artista completa, oltre alla danza decide di intraprendere studi di canto e recitazione partecipando a diversi spettacoli sul territorio campano. Parallelamente si dedica a studi di psicologia e pedagogia approfondendo temi riguardanti l’infanzia. Uno dei suoi obiettivi era proprio quello di condurre un talent show per condividere la sua arte e aiutare gli altri a credere di più in se stessi. Il casting Le candidature sono già aperte per coloro i quali amano la danza, il canto e la recitazione ed hanno dai 15 ai 50 anni. I PREMI 1 POSTO PER OGNI CATEGORIA SI AGGIUDICHERANNO: 2000EURO + UN CONTRATTO DA 3 A 6 MESI CON L'AGENZIA PARTNERSHIP BIGART turismo e spettacolo PREMIO DELLA CRITICA borsa di studio per 3 mesi PREMIO MUSICAL INEDITO HO SCELTO TE Live del Talent HO SCELTO TE 28 e 29 aprile 2023, si terranno nella città di Napoli al teatro Lendi e si svolgeranno in 4 serate con la premiazione di un singolo vincitore per ogni categoria. (ANSA).