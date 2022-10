Sequestrata anfora precristiana, due denunce

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Reperti archeologici, anche di epoca precristiana, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Napoli e dalla Polizia di Caserta, in collaborazione con i commissariati di Gaeta e Fondi e il Nucleo speciale d'intervento del Comando generale delle Fiamme gialle, nell'ambito di un'indagine congiunta. Denunciati a piede libero un settantaseienne di Gaeta e sua moglie per detenzione illecita di reperti archeologici.

In particolare, durante una serie di perquisizioni domiciliari e informatiche, delegate nell'ambito di un'altra indagine, gli investigatori hanno rinvenuto nell'abitazione di un cittadino di Gaeta, due anfore di particolare interesse storico, una delle quali stimata di epoca precristiana.

I reperti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).