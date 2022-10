Ischia, 90enne morta in casa trovata dopo 10 giorni

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una donna di 90 anni è stata ritrovata morta ieri sera nella sua casa nella frazione di Vatoliere di Barano d'Ischia. L'anziana non dava sue notizie da circa due settimane e non rispondeva alle chiamate telefoniche del figlio che ha deciso quindi di rivolgersi ai carabinieri che sono entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco.

La donna è stata trovata nel giardino della abitazione, sotto un albero, ed il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

Dalle notizie fornite dai familiari i militari hanno appreso che la donna soffriva di patologie cardiache e secondo un primo esame della salma, effettuato dai medici, il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni, sembra una decina, per cause naturali.

Non sono stati trovati segni di effrazione e neppure di violenza sul corpo che i carabinieri, d'intesa con l'autorità giudiziaria, hanno affidato ai familiari. (ANSA).