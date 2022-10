In bici con sigarette di contrabbando, denunciato marocchino

(ANSA) - CASERTA, 28 OTT - Era in bici con un borsone contenente alcuni chili di sigarette di contrabbando, ma è stato fermato per un controllo dai carabinieri e denunciato. E' accaduto a San Prisco (Caserta), protagonista un marocchino di 27 anni; questi era in via Marandola in bici, e i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno deciso di controllarlo perché il 27enne aveva un borsone con sé. All'interno c'erano quasi tre chili di sigarette di contrabbando, in totale 100 pacchetti pronti alla vendita nel mercato illegale. (ANSA).