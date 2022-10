Dal banchetto a Borgo Orefici a Hong Kong, 'resto artigiano'

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Da un banchetto al Borgo Orefici ad Hong Kong passando per il Centro Orafo Oromare di Marcianise (Caserta). È la storia del produttore di gioielli Walter Cicellini, 40enne napoletano che oggi esporta in molti Paesi del mondo dopo che 12 anni fa ha deciso di provare a "crescere", rimettendosi in gioco: così ha preso il suo banchetto a Napoli e l'ha "portato" ad Oromare.

"Mi hanno dato fiducia fittandomi un primo modulo - racconta Walter - e ho potuto così sfruttare la rete di rapporti commerciali di Oromare per lavorare a commesse importanti; quindi sono arrivati i collaboratori, prima mio fratello, poi altri, ho preso un secondo modulo, e ho iniziato a lavorare per grandi brand del gioiello, che esportano ovunque, specie in Cina e nel Sud-Est asiatico, come Hong Kong". Ora la "Walter Cicellini Jeweler" dà lavoro a cinque persone, tra cui un giovane arrivato dall'Accademia delle Arti Orafe di Roma, con cui Oromare ha firmato una convenzione. "L'intesa è stata siglata - spiega Michele Marrazzo, responsabile amministrativo della Oromare Promogest - perché non è facile trovare giovani già formati in questo settore".

Il 27 ottobre sono arrivati a Oromare i rappresentanti dei tre distretti orafi italiani più importanti, Valenza Po, Arezzo e Vicenza, che hanno esortato le aziende campane a fare rete per una maggiore collaborazione, "perché il lavoro c'è - ha detto Ariduino Zappaterra, presidente di Cna Orafi - ma servono le aziende per realizzarlo e soprattutto la manodopera".

Esortazione raccolta dal centro orafo di Marcianise. "Da noi - aggiunge Marrazzo - sono presenti oltre 200 aziende, c'è tutto per fare prodotti di alta qualità, ma serve puntare sulla formazione, e su questo le istituzioni devono fare di più". Quel banchetto che era una volta la sua bottega a Borgo Orefici, Cicellini lo tiene ancora con sé ad Oromare. "Serve a ricordare che questo lavoro - dice - al netto della tecnologia che ci aiuta nel disegno dei gioielli, si fa soprattutto con le mani, e noi restiamo degli artigiani". (ANSA).