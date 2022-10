Covid: in lieve aumento in Campania tasso positività e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - In lieve aumento in Campania i dati di positivi e ricoverati. I positivi sono 1.763 a fronte di 12.561 test per un tasso del 14,03% a fronte del 13,83. In terapia intensiva 12 le persone ricoverate a fronte delle 11 di ieri, nei reparti di degenza ordinaria sono 269 i posti occupati rispetto ai 268 precedenti. Nessuna nuova vittima nelle ultime 48 ore, tre in precedenza ma registrati oggi. (ANSA).