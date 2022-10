Controlli e sanzioni Cc-polizia locale a cimitero Arzano

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Quattro persone sono state sanzionate da carabinieri e polizia municipale nel corso di controlli effettuati al cimitero di Arzano (Napoli) in vista del Ponte di Ognissanti. Nel mirino soprattutto parcheggiatori abusivi e venditori ambulanti non autorizzati, specie quelli di fiori e lumini.

In azione i carabinieri della Tenenza di Arzano e della stazione di Casoria e il personale della polizia municipale di Arzano e Casoria. Al termine dei controlli sono state sanzionate quattro persone, tutte residenti a Caivano, per occupazione abusiva del suolo pubblico.I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'avvicinarsi della commemorazione dei defunti. (ANSA).