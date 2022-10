Al via restauri per 200mila euro al Museo delle Matres

(ANSA) - CASERTA, 28 OTT - Partirà a breve il programma di restauro di opere e reperti, custoditi presso il Museo Provinciale Campano di Capua (Caserta), che, con maggiore urgenza, necessitano di interventi di restauro. Lo annuncia la Provincia di Caserta, proprietaria del Museo. Si tratta di opere per un importo complessivo di 200.000 mila euro.

"La scarsità di fondi su cui poteva vantare fino allo scorso anno la Provincia - spiega il presidente Giorgio Magliocca - a causa del dissesto finanziario, aveva reso possibile solo piccoli interventi. Oggi, grazie allo stanziamento di una cospicua somma, è possibile finalmente ridare dignità ad opere di notevole pregio, cadute nell'oblio per le precarie condizioni conservative. L'ultima importante campagna di restauro, infatti, che ha interessato il settore storico artistico del Museo Campano, risale agli anni Novanta del secolo scorso. Abbiamo il dovere morale - aggiunge Magliocca - non solo di custodire l'enorme patrimonio culturale ivi conservato, indicatore di una precisa cultura identitaria del territorio, ma anche di valorizzare opere e reperti, ristabilendola loro integrità fisica, pittorica,artistica, in modo da consegnarli alle future generazioni nelle migliori condizioni possibili".

"Questa campagna di restauro - ha sottolineato Giovanni Solino, Direttore del Museo - contribuirà in maniera significativa alla trasmissione futura di un patrimonio che abbiamo ereditato e permetterà inoltre di divulgare la conoscenza del patrimonio del Museo anche di opere poco note o non più destinate all'esposizione, che vengono così restituite ad un pubblico sempre più interessato alla cultura. Infine, e non per ultimo, saranno ripulite e riportate all'antico splendore tutte le epigrafi marmoree che si trovano nei cortili del Museo, che tanti anni di esposizione alle intemperie hanno annerito e ridotte in pessimo stato e che diventeranno il fiore all'occhiello nei confronti di chi arriverà a visitare il nostro museo". (ANSA).