A Caserta riapre parcheggio dopo accordo con Demanio

(ANSA) - CASERTA, 28 OTT - Riaprirà nelle prossime settimane il parcheggio Pollio a Caserta, struttura strategica essendo situata a pochi passi dalla Reggia Vanvitelliana, fondamentale per il turismo e il commercio; il parcheggio è stato chiuso per mesi dopo che era scaduto il contratto con la cooperativa che lo gestiva, poi è emerso il problema sul mancato accatastamento.

Ieri c'è stato il sopralluogo da parte del vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, che da mesi sta cercando di far tornare il Pollio nella disponibilità dei cittadini. Alla verifica hanno partecipato i tecnici del Demanio, l'assessore comunale al Patrimonio Annamaria Scaduto e i consiglieri comunali del gruppo "Moderati-Insieme per Caserta" Daniela Dello Buono, Mariana Funaro e Rosaria Mona. "Si sta completando il frazionamento dell'area in base a quelli che sono i proprietari, per poi registrare il tutto al Catasto" ha spiegato Casale. "L'incontro - ha aggiunto - è servito per ultimare le pratiche di acquisizione dell'area, attualmente di proprietà del Demanio. I tecnici ci hanno assicurato che nel mese di novembre saranno risolti tutti gli aspetti burocratici fino ad oggi mai definiti e che ci consentiranno di restituire il parcheggio alla città".

