Visite gratis al "Villaggio Coppie in Salute"

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Tre giorni - ieri, oggi e domani - per usufruire di counseling gratuiti per favorire la salute della coppia e la natalità, grazie all'intervento dei medici specialisti dell'AOU Federico II di Napoli: è quanto avviene in occasione della 33/a edizione della Fiera Internazionale del Wedding "Tutto Sposi", presso la Mostra d'Oltremare a Napoli, dove è allestito "Il Villaggio Coppie in Salute", di cui è responsabile scientifico la professoressa Gabriella Fabbrocini.

A disposizione dei cittadini specialisti ed esperti in Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia, Urologia, Andrologia, Neonatologia ed altre figure professionali, ciascuna per le proprie specifiche competenze. Per prenotare la propria visita occorre scrivere all'indirizzo e mail villaggiodellasalute@tuttosposi.it "Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, come fiera internazionale del wedding, punto di riferimento nel settore, per incentivare le giovani coppie a sposarsi e a formare una famiglia", ha detto Martina Ferrara, presidente dell'Osservatorio Familiare Italiano.

Alla cerimonia di inaugurazione del Villaggio Coppie in Salute sono intervenuti in un talk gli stessi esperti per l'approfondimento dei temi su prevenzione e promozione di corretti stili di vita a tutela della Salute e per rispondere a dubbi e quesiti delle giovani coppie.

"Iniziative come questa arricchiscono il calendario fieristico- ha detto Remo Minopoli, presidente della Mostra d'Oltremare-.

Innestare le fiere con appuntamenti utili al sociale rappresenta un valore aggiunto a servizio della comunità".

"Bisogna cercare di ricostruire la fiducia di formare una famiglia e bisogna farlo in sicurezza- ha spiegato Gabriella Fabbrocini, presidente Onoraria Forum della Famiglia-. Le infezioni sessualmente trasmesse sono patologie importanti, che ancora per molti sono un tabù, e addirittura non riescono a parlarne con i medici. Molto spesso le informazioni sono acquisite semplicemente da Google e quindi c'è necessità di una grande attività di informazione e di educazione all'interno delle scuole o all'interno dell'università. Ecco perché abbiamo voluto partecipare con tre giornate di counseling dedicate alle coppie". (ANSA).