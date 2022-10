Ucraina: Segre, per pace conferenza Onu anche con Usa e Cina

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Sulla guerra in Ucraina occorre "puntare ad un cessate il fuoco ed all'inizio di veri e seri colloqui di pace". Lo afferma la senatrice a vita Liliana Segre in una lettera che aprirà, domani, la grande manifestazione per la pace promossa a Napoli dalla Regione Campania. "Condivido la proposta, alla base della vostra iniziativa, per una conferenza di pace - sottolinea Segre - sotto egida ONU e che coinvolga, con l'Europa, anche gli USA e la Cina. Deve trattarsi però di una pace giusta. Che rispetti il diritto dell'Ucraina all'integrità e alla dignità nazionale e garantisca a tutta l'Europa orientale un futuro assetto di pace e di convivenza fra diversi".

Sulla questione della guerra in Ucraina "sento il bisogno di essere molto chiara: c'è un aggressore ed un aggredito. Non si può non essere senza ambiguità dalla parte dell'Ucraina e delle sue istituzioni, delle donne e degli uomini, bambine e bambini, vittime di una sanguinosa aggressione.

La pace va certo perseguita. Occorre fermare le morti e le distruzioni, non vogliamo più vedere città bombardate, persone che fuggono a migliaia, infrastrutture, raccolti, centrali nucleari ed elettriche distrutte o messe a serio rischio. Anche quello del ricorso ad armi nucleari tattiche da parte della Russia è un incubo che la comunità internazionale deve cercare di scongiurare in ogni modo", scrive ancora la senatrice a vita.

