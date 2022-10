Picchia la moglie e padre che la difende, preso dai carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Ha colpito la moglie alla testa con un batticarne e lo ha fatto con tanta violenza che lo stesso batticarne si è rotto. La donna è finita in ospedale - ne avrà per 40 giorni - mentre il marito è in carcere Ad allertare i carabinieri di Pozzuoli è stata una segnalazione arrivata al112 per una lite familiare.

La donna, 62 anni, è stata colpita con violenza. Picchiato anche l'anziano padre della vittima che era intervenuto in difesa della figlia: anche egli è finito in ospedale. La prognosi è di sette giorni.

Per il marito, 66 anni, si sono aperte invece le porte del carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.

