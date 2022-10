Nasce premio Torquato Tasso, prima edizione a Toni Servillo

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - La prima edizione del Premio Internazionale Torquato Tasso andrà a Toni Servillo.

Promossa dal Comune di Sorrento ed organizzato dall'Istituto di Cultura Torquato Tasso, l'iniziativa si terrà il prossimo 3 novembre, alle ore 20, presso la sala Ulisse dell'Hilton Sorrento Palace.

"Questo importante progetto giunge finalmente alla sua realizzazione - commenta Luciano Russo, presidente dell'Istituto di Cultura Torquato Tasso - Siamo felici che a riceverlo sia un grande protagonista della vita teatrale e cinematografica del nostro tempo come Toni Servillo".

Servillo ha ricevuto, nel corso della sua lunga carriera, molti importanti riconoscimenti tra cui quattro David di Donatello come migliore attore protagonista, cinque Nastro d'Argento, due Globo d'oro, tre Ciak d'oro e 2 European Film Awards.

"Non a caso il prestigioso quotidiano statunitense New York Times lo ha inserito tra i 25 più importanti attori del ventunesimo secolo - interviene il sindaco Coppola - Sarà quindi un onore assegnare a Toni Servillo questo premio che, ci auguriamo, possa finalmente costituire il giusto tributo della sua città, ad un autore immortale come Torquato Tasso".

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp 3249813420 (ANSA).