A Giugliano la fiaba del Basile tra cinema e musica

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Una narrazione che sfida il tempo e si evolve con l'arte, fino ad arrivare ai giorni nostri riproponendo in chiave moderna una delle più note fiabe del favolista giuglianese Giambattista Basile che, nel suo celebre Lo Cunto de li Cunti, narrò le sorti de La Gatta Cenerentola.

Ospiti dell'incontro dibattito saranno due dei co-registi che nel 2017 ne hanno realizzato una versione animata contemporanea, Alessandro Rak e Dario Sansone, leader del gruppo musicale Foja.

L'appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 18:30 presso la ex Chiesa delle Concezioniste in via Concezione 30 a Giugliano per un talk che promette essere ricco di aneddoti, spunti e riflessioni interessanti; a seguire, sarà Sansone ad esibirsi in un mini-live in cui saranno proposte anche diverse canzoni dei Foja che hanno fatto da colonna sonora alle produzioni cinematografiche firmate da Alessandro Rak e al pluripremiato lungometraggio realizzato dai due ospiti in collaborazione con Ivan Cappiello e Marino Guarnieri, prodotto da Mad Entertainment. (ANSA).