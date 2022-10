Minacce di morte a ex compagna: arrestato 45enne a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Un 45enne di Napoli, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per guida senza patente.

A lui gli agenti sono arrivati durante un servizio di controllo del territorio in via Amerigo Vespucci, quando sono stati affiancati da un'auto all'interno della quale c'era una donna che ha indicato loro una persona a bordo di un'altra vettura che - ha raccontato - poco prima l'aveva minacciata di morte per poi inseguirla. Si trattava del suo ex compagno.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato l'uomo il quale, non appena sceso dal veicolo, ha continuato a minacciarla tentando anche di aggredirla ma venendo immediatamente bloccato. La stessa ha poi raccontato che già in precedenti occasioni l'ex compagno l'aveva minacciata e aggredita. (ANSA).