Marcia pace a Napoli:De Iesu ai cittadini,usate i mezzi pubblici

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - "Venerdì usate i mezzi pubblici: ne va del vostro benessere per evitare di essere costretti nel traffico". E' l'appello su videometro.tv che rivolge ai cittadini Antonio De Iesu, assessore comunale di Napoli alla Polizia Locale, in vista della Marcia per la pace.

"C'è un dispositivo robusto, un piano di ordine e sicurezza pubblica organizzato dalla questura, la polizia municipale sarà fortemente impegnata per ridurre in maniera sostenibile il disagio che inevitabilmente ci sarà sulla circolazione stradale", ha affermato De Iesu, aggiungendo che "noi dobbiamo ospitare 400 pullmann, circa 20mila persone. Il piano traffico è stato organizzato nei dettagli". (ANSA).