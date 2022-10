Manifestazione per la Pace a Napoli, scatta dispositivo traffico

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Scatta il dispositivo traffico per la manifestazione per la pace prevista a Napoli il prossimo 28 ottobre.

Previsto l'arrivo, e la sosta, di circa 420 autobus dei quali 285 autobus all'interno del porto di Napoli e presso il molo San Vincenzo.

Nell'ordinanza del Comune di Napoli è previsto dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare: nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l'edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter; via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato.

Disposto il senso unico di circolazione: in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia; in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

Infine dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, senso unico di circolazione in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria, eccetto per gli autobus accompagnatori dei partecipanti alla manifestazione. (ANSA).