Il teologo Bux al 'Roma',allarme scisma a causa vescovi tedeschi

Il teologo don Nicola Bux in una intervista al "Roma" lancia l'allarme su un possibile scisma nella Chiesa cattolica per le posizioni espresse dal Sinodo della Chiesa tedesca. Don Bux, già stretto collaboratore di Papa Benedetto XVI, afferma che "l' incendio, dalla Germania si è propagato alle Fiandre, e anche la Francia non si sottrae, come alcuni sacerdoti del Nord. Purtroppo - aggiunge - quando avvengono queste divisioni poi non ci si riunisce più, come è successo con Lutero".

Quanto alla guerra in Ucraina, il teologo afferma che "la Chiesa non dovrebbe limitarsi a chiedere una tregua, ma dovrebbe lavorare a ricostruire il rapporto tra le Comunità, prima che tra gli Stati, sulla linea di quanto fece Giovanni Paolo II nel 1980 con la proclamazione dei Santi Cirillo e Metodio patroni d' Europa per includere il mondo slavo nell' Occidente".

Riguardo alla presenza di alcuni "cattolici identitari" nel Governo Meloni ed in importanti incarichi politici, per don Bux è "un segnale interessante". "I cattolici che entrano in politica, però - aggiunge - possono incidere solo se sono in grado di tradurre nel concreto le loro categorie culturali".

