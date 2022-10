Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine dal Papa

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 26 OTT - Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine insieme a una rappresentanza di alunni e dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi di San Giorgio a Cremano si è recato, questa mattina, in Piazza San Pietro in udienza generale da Papa Francesco. All'iniziativa, promossa dall'Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, anche il sindaco Giorgio Zinno, il presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, assessori e consiglieri comunali, insieme per testimoniare il percorso intrapreso da tempo con i più piccoli, basato sui valori della pace, del rispetto e della tolleranza.

Temi ampiamente trattati negli incontri a scuola e nelle forme d'arte. A settembre, infatti, i componenti del Consiglio dei Bambini e delle Bambine hanno dipinto in via Bachelet il murale dedicato alla pace, all'amicizia e al rispetto dell'ambiente, espressione di un mondo che vorrebbero.

Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine è un gruppo che 'dà consigli' a coloro che governano la città e lavora con gli adulti del Laboratorio Regionale 'Città dei Bambini e delle Bambine' occupandosi degli aspetti della vita cittadina. Insieme discutono sulle tematiche della città, denunciando eventuali inadeguatezze e proponendo agli amministratori idee e progetti per migliorare la qualità di vita. "Commovente il discorso di Papa Francesco sulla desolazione e sulla capacità di superare la tristezza, specialmente da parte dei ragazzi" ha commentato il sindaco Giorgio Zinno "Porteremo a casa il suo saluto speciale rivolto agli enti locali e alle scuole che hanno partecipato a questo incontro promosso dall'Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo".

Il primo cittadino ha riferito le parole che il Santo Padre ha pronunciato ai più piccoli e alla delegazione sangiorgese: "Vi ringrazio per il vostro significativo impegno a costruire cammini di fratellanza e di solidarietà, in vista della crescita intellettuale e spirituale del territorio". (ANSA).