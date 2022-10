Champions: Simeone esulta "grande partita, do sempre tutto"

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - "E' emozionante, soprattutto sento sempre di dare tutto. Abbiamo fatto una bellissima partita ed essere man of the match Uefa è un bellissimo regalo che dedico a tutti i tifosi e a tutto il gruppo". Lo ha detto dopo la gara con i Glasgow Rangers Giovanni Simeone, autore di una doppietta per il Napoli. Alla domanda di Sky sui due argentini che hanno fatto 4 reti nelle prime 4 gare di Champions, lui e suo padre, Simeone sorride: "Io e papà? Non lo sapevo, allora succede in famiglia".

Ora il bomber del Napoli pensa al match per il primato nel girone contro il Liverpool: "Non dimentichiamo - ha detto - che abbiamo una partita di campionato prima. Sono sicuro che in questi pochi giorni di recupero ci metteremo a posto per affrontare una partita come si deve perché abbiamo un campionato davanti. Stasera Spalletti mi ha dato libertà di essere quello che sono, di attaccare gli spazi. Raspadori è un grandissimo giocatore. Ti aiuta avere un compagno come lui. Io sarò sempre a disposizione per aiutare la squadra. Ogni minuto che mi darà il mister, aiuterò".

Ultimo passaggio sull'Atletico Madrid, allenato da suo padre, eliminato: "E' un peccato - dice Simeone - era bello vedere l'Atletico agli ottavi. L'importante che stiamo bene noi. Sarà contento anche lui per la partita che ho fatto". (ANSA).