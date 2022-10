Champions: Napoli-Rangers 3-0

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il Napoli, già qualificato agli ottavi di finale, batte 3-0 i Rangers Glasgow in un incontro della quinta giornata del girone A di Champions League. Per gli azzurri è il quinto successo di fila nella competizione, frutto stavolta di una doppietta di Simeone, in gol all'11' e al 16' del primo tempo. e di una rete di Ostigaard al 35' st. Gli scozzesi restano a zero punti in classifica. (ANSA).