Studente accoltellato: fermato un coetaneo, ha confessato

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Per l'accoltellamento del 15enne in una scuola superiore di Miano, alle porte di Napoli, è stato arrestato un coetaneo il quale avrebbe ammesso le sue responsabilità. La sua posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

Il giovane ferito, trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita.

La Tac cui è stato sottoposto non ha evidenziato lesioni ad organi vitali. Il ragazzo ha una ferita al braccio ed una al torace (ANSA).