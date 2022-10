Reggia, attività per bimbi alla mostra sui giardini

(ANSA) - CASERTA, 25 OTT - Proseguono le attività per le famiglie nell'ambito della mostra "Frammenti di Paradiso.

Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta", il progetto condiviso con la Direzione della Reggia di Caserta che ribadisce l'impegno di Opera Laboratori nella valorizzazione del patrimonio artistico museale, in particolare nei confronti delle famiglie e dei più piccoli. Dopo i laboratori "Giochiamo con i sensi" e "Ritorno al giardino", sarà la volta di "Il Giardino in scatola", un nuovo appuntamento con i laboratori esperienziali per i più piccini nell'ambito della mostra.

"Grazie alla suggestione delle opere esposte - spiega il direttore Tiziana Maffei - i partecipanti creeranno il loro 'Giardino in scatola', proprio come ci ha insegnato Bruno Munari. Ci interrogheremo su cosa rappresenta per noi un giardino, quale aspetto potrebbe avere il nostro giardino ideale e proveremo a realizzarne uno. La più comune scatola da scarpe ci offrirà l'opportunità di sperimentare il tatto, misurarci con l'equilibrio della composizione e naturalmente giocare con la fantasia. Non solo rami, foglie e pietre: nel nostro giardino in scatola sarà divertente inserire elementi fantastici, impossibili, bizzarri, ripercorrendo le esperienze vissute in mostra". Dopo una breve visita alla mostra condotta da un operatore di Opera Laboratori, ci sarà il laboratorio a cura di Sarah Galmuzzi storica dell'arte e ideatrice del progetto L'arte contemporanea raccontata ai bambini. (ANSA).