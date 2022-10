Carabinieri forestali a scuola per la tutela dell'ambiente

(ANSA) - CASERTA, 25 OTT - Tutela dell'ambiente e agroalimentare: questi i temi dell'incontro tenuto dai carabinieri forestali all'Istituto scolastico "Regina Carmeli"di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), scuola paritaria primaria e dell'infanzia. Una giornata con quasi cento piccoli studenti, che hanno illustrato con entusiasmo ai militari, con elaborati e cartelloni colorati, tutte le nozioni apprese sul corpo forestale e la tutela ambientale. L'incontro è stato organizzato per ricordare l'anniversario di fondazione del Corpo Forestale dello Stato, ossia i 200 anni a tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della montagna. Fondata il 15 ottobre 1822 per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna, nel mese di gennaio dell'anno 2017 l'amministrazione forestale è stata assorbita nell'Arma dei Carabinieri con l'istituzione del Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Una storia ripercorsa dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Caserta, che per un giorno hanno ascoltato e osservato con soddisfazione la conoscenza da parte dei bambini della tematiche ambientali. I primi a presentarsi sono stati i bambini della prima elementare che, con cartelloni colorati, hanno spiegato che la parola tutela equivale a cura e protezione. Di seguito gli alunni delle altre classi hanno parlato di tutela forestale, identificata nel patrimonio naturale e paesaggistico, di tutela della biodiversità e dei parchi, di tutela agroalimentare, e dunque di alimentazione in prospettiva di fruire di alimenti sicuri e sani. Infine si è affrontato il tema della tutela ambientale, percepita dai ragazzi come rispetto per la natura e della transizione ecologica, ricordando la gravissima crisi energetica. (ANSA).