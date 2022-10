Automotive, studenti incontrano aziende al circuito del Sele

(ANSA) - SALERNO, 25 OTT - L'Automotive come occasione per creare nuove opportunità di lavoro, attraverso l'incontro aziende-studenti per un reale orientamento. Questo l'obiettivo di Cna Salerno (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) con "Open Day Automotive", la tre giorni tenutasi al Circuito del Sele a Battipaglia, che ha visto la partecipazione di oltre trecento aziende meccatroniche del Salernitano e di decine di studenti di medie e superiori, interessati a conoscere le strade aperte dall'Automotive e dalle nuove frontiere dei veicoli ibridi ed elettrici. L'evento, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato dall'Unione Servizi alla Comunità di Cna (che comprende meccatronici e centri di revisione), con Camera di Commercio di Salerno, Innotech srl e l'Istituto d'istruzione superiore Enzo Ferrari di Battipaglia-sezione meccatronica.

Gli alunni di terza media del comprensorio della Piana del Sele hanno potuto apprendere delle opportunità formative offerte dalla sezione meccatronica del "Ferrari", mentre gli studenti delle classi quarta e quinta del Ferrari hanno visitato gli stand allestiti da Innotech - un vero e proprio "Expo" delle aziende specializzate del settore, con le più moderne attrezzature - e hanno ostenuto, grazie a Cna, azioni di placement, ovvero di avvicinamento al lavoro con simulazione colloqui, compilazione curriculum. Momento anche ludico per gli studenti grazie all'opportunità di gareggiare con i Kart in dotazione del circuito. Nell'Assemblea di Mestiere sono state dettate le linee guida del prossimo triennio e presentate le sfide che l'automotive dovrà affrontare. Chiusura con il convegno sulla mobilità sostenibile ed elettrica e sull'importanza delle infrastrutture e sistemi di ricarica, con i referenti di Cna Salerno, il Presidente Camera di commercio di Salerno nonchè Presidente Unioncamere Nazionale Andrea Prete, Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania e il docente Gianfranco Rizzo dell'Università di Salerno. (ANSA).