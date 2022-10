Al via 'Teatri di Pietra d'Autunno' nei musei archeologici

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Prenderà il via sabato 29 ottobre prossimo, alle 18.30, nel Museo Archeologico di Teanum Sidicinum a Teano (Caserta), Teatri di Pietra d'Autunno 2022, segmento della Rete Nazionale dei Teatri di Pietra che, da oltre vent'anni, pone al centro la valorizzazione dei siti archeologici e monumentali attraverso lo spettacolo dal vivo. Teatri di Pietra d'Autunno 2022, promosso e realizzato da CapuAntica Festival e Pentagono Produzioni Associate con MIC Ministero della Cultura, Direzione Generale dei Musei Campani e dai Comuni di Piedimonte Matese, Teano e Maddaloni, porterà in scena, fino a domenica 13 novembre nei tre Comuni coinvolti, otto appuntamenti di teatro, danza e musica.

Il Complesso di San Domenico/Museo Civico "Raffaele Marrocco" (Piedimonte Matese), il Museo Archeologico di Teanum idicinum (Teano), e il Museo Archeologico di Calatia (Maddaloni) rappresenteranno l'occasione per l'incontro tra spazio visivo, spazio archeologico e spazio scenografico. "Nella programmazione - sottolinea Aurelio Gatti, coordinatore delle Rete - trovano spazio le opere di Esopo e Fedro, Virgilio, Giordano Bruno e Verga. Ciascuno contribuisce alla costruzione di un racconto che, attraverso le vicende dei protagonisti, eroi o semplici uomini e donne, esplora, con i linguaggi della danza, del teatro e della musica il nostro presente e racconta con lucidità l'uomo contemporaneo".

A inaugurare la rassegna, sabato 29 ottobre a Teano, sarà Lupus in fabula da Esopo e Fedro, drammaturgia diTato Russo.

Domenica 30 ottobre, a Maddaloni, arriva Tempesta dall'Eneide di Virgilio nella drammaturgia di Sebastiano Tringali. La programmazione riprenderà venerdì 4 novembre, a Teano, con La lupa da Giovanni Verga. Lo spettacolo sarà in scena anche sabato 5 novembre, a Maddaloni, e domenica 6 novembre, a Piedimonte Matese. L'ultimo weekend di programmazione proporrà, venerdì 11 novembre, Infiniti Mondi da Giordano Bruno, drammaturgia di Mario Brancaccio. Lo spettacolo si replicherà sabato 12 novembre a Piedimonte Matese, e chiuderà la rassegna, domenica 13 novembre, a Teano. (ANSA).