Orologio da 129mila euro rapinato in Svizzera, arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Sono accusati di avere "scippato" un orologio da ben 129mila euro, un uomo di 56 anni, e uno di 27 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Napoli con l'accusa di concorso in rapina. Il "colpo" che viene contestato ai due è quello messo a segno ai danni di una cittadina svizzera il 24 giugno 2021: l'orologio scippato dal polso della vittima è un lussuosissimo Richard Mille. Secondo quanto emerso dalle indagini i due sono entrati in azione a Ginevra, in sella a uno scooter.

L'arresto provvisorio, finalizzato all'estradizione, è frutto di un'indagine congiunta della Polizia elvetica e della Polizia di Stato. Entrambi gli indagati sono stati rintracciati dai poliziotti nelle loro abitazioni. (ANSA).