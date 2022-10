Gestione del paziente, la centralità del ruolo dell'internista

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - La centralità del ruolo del medico internista e la gestione del paziente critico pluripatologico: sono solo alcuni dei temi che i Giovani FADOI Campania (Società scientifica di Medicina Interna) affronteranno, in occasione del Congresso in programma martedì prossimo 25 ottobre 2022 a Napoli Ad introdurre i lavori l'intervento di Maria D'Avino, presidente FADOI Campania, e di Maria Gabriella Coppola, referente Giovani FADOI Campania. Ben sei le sessioni previste: scompenso cardiaco, malattie infettive, insufficienza respiratoria, rischio cardiovascolare, malattie rare e rischio cardioembolico.

Una giornata di interessante ed importante confronto che vedrà la partecipazione di esperti di livello nazionale.

Il Congresso Giovani FADOI Campania sarà incentrato sulla qualità e sulla continuità della formazione dell'internista come elementi essenziali della professione. "L'evento scientifico promosso dai Giovani FADOI Campania - ha spiegato la responsabile Maria Gabriella Coppola - prevede una giornata di analisi e di confronto sulle varie tematiche cliniche che l'internista quotidianamente affronta in corsia al fine di ottenere i risultati migliori per i pazienti".

Nel corso dell'evento, i Giovani FADOI Campania saranno impegnati nella trattazione di una serie di casi clinici interattivi, terreno di interessanti sfide sulle scelte gestionali diagnostico-terapeutiche ad elevato grado di complessità clinica. Il tutto funzionale ad un duplice obiettivo: l'acquisizione di maggiore consapevolezza della centralità del proprio ruolo ed una migliore efficacia ed efficienze delle cure ai pazienti. (ANSA).